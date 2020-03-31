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Коронавирус. Заболели более 785 709 человек: последние данные по странам

Коронавирус. Заболели более 785 709 человек: последние данные по странам - Фото
Коронавирус в Нью-Йорке (Фото: ЕРА)
31.03.2020, 06:43

На первом месте по количеству зараженных коронавирусом находится США. Больше всего пациентов с COVID-19 скончались в Италии

За сутки в мире зафиксировали 63 000 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заболели 785 709 человек, 37 686 умерли и 165 837 выздоровели. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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Наибольшее количество зараженных – в США. Здесь зафиксировали 164 274 случаев COVID-19, 3040 смертей и 5847 выздоровевших пациентов.

Италия занимает второе место по количеству заболевших (101 739), но первое по количеству смертей (11 591). Одолели недуг 14 620 пациентов.

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В Испании – 87 956 (случаев заражения, 7716 смертей и 16 780 выздоровевших пациентов.

В Китае, первом эпицентре пандемии, зафиксировали 82 240 случаев заражения. Погибли 3309 инфицированных, 76 192 человека выздоровели – это больше, чем в любой другой стране мира.

Германия находится на пятом месте по количеству больных COVID-19 – 66 885. Но количество смертей в ФРГ сравнительно невысоко (645). Например, в соседней Франции 45 170 зараженных, из которых погибли 3030 человек.

  • В Украине за прошедшие сутки официально зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом. Умерли три человека. Общая статистика: 548 зараженных, 13 погибших, восемь выздоровевших.

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Марк Сировой
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