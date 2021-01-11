18 мутаций за 132 дня: коронавирус у пациентки на химиотерапии быстро накопил мутации

В организме у пациентки со сниженным иммунитетом (из-за лечения лимфомы), которая весной заразилась SARS-CoV-2 и болела ковидом почти полгода, произошла ускоренная эволюция коронавируса: он накопил 18 мутаций, которых не было при первичной инфекции. Об этом в препринте (еще не проверенный рецензентами отчет) на virological.org пишут российские медики.

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47-летняя женщина с В-клеточной лимфомой проходила курс химиотерапии в конце марта и начале апреля 2020 года, и заразилась коронавирусом от пожилой женщины, с которой была в одной палате.

Расшифровка генома из августовского мазка больной С. и сравнение его с генетической последовательностью из весеннего мазка показала наличие 18 новых мутаций, две из которых (Y453F и Δ69-70HV) затрагивали S-белок: тот самый, который образует шипы на поверхности вирусных частиц.

Этот белок отвечает за "абордаж" клеток-жертв, и изменения в нем весьма важны, так как могут влиять на силу связывания вирусных частиц с клеткой, а антител – с этой частью вируса. То есть, мутации в S-белке потенциально могут сделать вакцины неэффективными: их придется оперативно корректировать под ускользающие от иммунного ответа штаммы.

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Комбинация мутаций Y453F и Δ69-70HV известна как "норковая": ее впервые обнаружили у этих животных в Дании. Но штамм пациентки С. никоим образом не был связан генеалогически с норковым: он развился самостоятельно.

Авторы подчеркивают: ранее мутацию Δ69-70HV уже находили у штамма другого пациента с ослабленным иммунитетом, которого лечили плазмой с антителами от переболевших ковидом.

Другие ученые высказывали предположение, что более заразный "британский" штамм B.1.1.7 появился также у пациента с хронической инфекцией: у таких пациентов якобы происходит ускоренная эволюция патогена. То есть, их иммунитет не может эффективно и быстро уничтожить инфекцию: в результате вирус успевает мутировать и некоторые полезные для него изменения (например, в части ускользания от антител) закрепляются. Это, однако, не доказано, и остается только одной из теорией.

Авторы предостерегают: штаммы, которые появились у пациентов с ослабленным иммунитетом (или у норок), "могут позже распространиться в популяции и влиять на характеристики циркулирующих там штаммов".

Ранее в эксперименте три мутации позволили "короне" уйти от антител выздоравливающих от COVID-19.

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Евгений Пилипенко

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