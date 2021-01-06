Борьба с глобальной коронавирусной болезнью COVID-19 привела к тому, что разработка вакцин против вызывающего ее патогена – SARS-CoV-2 – идет с беспрецедентной в истории скоростью. Чем они отличаются друг от друга и как защищают от болезни, показал в обучающем ролике Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).

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Основная масса вакцин против коронавируса делится на четыре группы:

— препараты на основе инактивированного (убитого) коронавируса, который уже неспособен вызвать болезнь, но служит удобным "тренажером" для иммунитета: тот обучается на нем бороться с активным вирусом;

— субъединичные вакцины, составленные только из S-белков (шипов) коронавируса – основного антигена/раздражителя для иммунитета, их молекулярных участков, других белков вируса;

— векторные вакцины, в которых для доставки в клетки антигенов коронавируса (обычно кусочков его генетического кода или S-белков) используются генетически модифицированные безобидные и неразмножающиеся вирусы, как правило аденовирусы разных типов;

— мРНК и ДНК вакцины, где в клетки доставляют не целые вирионы, не их частички, а лишь те кусочки их генетического кода, которые кодируют производство S-белка. Организм производит эти белки и тренирует иммунитет, уничтожая их и вакцинные кусочки мРНК/ДНК.

Подробнее об этом почитать здесь.

СПРАВКА. GAVI – созданное в 2000 году на фоне ухудшения механизмов распространения вакцин в беднейших странах партнерство ряда частных и правительственных организаций, целью которого заявлено увеличение доступности детской вакцинации в таких странах. В GAVI сотрудничают правительства части развитых стран, ВОЗ, UNICEF, Всемирный банк, компании-разработчики и производители вакцин, исследовательские и технические агентства, общественные организации, различные фонды, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс и других филантропов. Поставляет вакцины более чем в 70 стран. Среди прочего, участие в партнерстве . GAVI – созданное в 2000 году на фоне ухудшения механизмов распространения вакцин в беднейших странах партнерство ряда частных и правительственных организаций, целью которого заявлено увеличение доступности детской вакцинации в таких странах. В GAVI сотрудничают правительства части развитых стран, ВОЗ, UNICEF, Всемирный банк, компании-разработчики и производители вакцин, исследовательские и технические агентства, общественные организации, различные фонды, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс и других филантропов. Поставляет вакцины более чем в 70 стран. Среди прочего, участие в партнерстве Билла Гейтса , которого фанатики теорий заговора считают едва ли не тем, кто задумал "убить часть населения Земли" через вакцинацию, определяет неоправданно настороженное отношение части людей к GAVI.

"С более чем 170 вариантами вакцин в разработке, вероятно, понадобится полный набор различных платформ, чтобы остановить глобальное распространение этого коронавируса и закончить пандемию", – резюмируют в ролике.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

В каких странах люди готовы вакцинироваться от коронавируса, а где – нет.

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Евгений Пилипенко

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