Борьба с глобальной коронавирусной болезнью COVID-19 привела к тому, что разработка вакцин против вызывающего ее патогена – SARS-CoV-2 – идет с беспрецедентной в истории скоростью. Чем они отличаются друг от друга и как защищают от болезни, показал в обучающем ролике Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).
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Основная масса вакцин против коронавируса делится на четыре группы:
— препараты на основе инактивированного (убитого) коронавируса, который уже неспособен вызвать болезнь, но служит удобным "тренажером" для иммунитета: тот обучается на нем бороться с активным вирусом;
— субъединичные вакцины, составленные только из S-белков (шипов) коронавируса – основного антигена/раздражителя для иммунитета, их молекулярных участков, других белков вируса;
— векторные вакцины, в которых для доставки в клетки антигенов коронавируса (обычно кусочков его генетического кода или S-белков) используются генетически модифицированные безобидные и неразмножающиеся вирусы, как правило аденовирусы разных типов;
— мРНК и ДНК вакцины, где в клетки доставляют не целые вирионы, не их частички, а лишь те кусочки их генетического кода, которые кодируют производство S-белка. Организм производит эти белки и тренирует иммунитет, уничтожая их и вакцинные кусочки мРНК/ДНК.
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"С более чем 170 вариантами вакцин в разработке, вероятно, понадобится полный набор различных платформ, чтобы остановить глобальное распространение этого коронавируса и закончить пандемию", – резюмируют в ролике.
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