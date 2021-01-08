Вакцина BioNTech-Pfizer эффективна против новых штаммов коронавируса – исследование

Исследование, проведенное компаниями BioNTech и Pfizer, показало, что их вакцина от коронавируса эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает пресс-служба BioNTech.

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Общую для двух штаммов мутацию N501Y ученые воссоздали в лаборатории. В результате исследования вакцина нейтрализовала коронавирус как с мутацией, так и без нее.

Отмечается, что компании-производители удовлетворены этим результатом. Кроме того, в BioNTech заявили, что готовы изменить вакцину, если новые мутации этого потребуют.

По словам Фила Дормитцера, одного из ведущих ученых Pfizer, результаты исследования ограничены, потому что не охватывают полный набор мутаций, обнаруженных в новых штаммах. Однако обнадеживает тот факт, что вакцина оказалась эффективной против мутации N501Y, а также 15 других мутаций, тестирование на которых проводилось ранее, сообщает Reuters.

"Итак, мы протестировали 16 различных мутаций, и ни одна из них не оказала существенного влияния. Это хорошие новости. Но это не значит, что 17-й мутации не будет", – сказал он.

Дормитцер отметил, что другая мутация, обнаруженная в южноафриканском варианте, E484K, также вызывает беспокойство. Исследователи планируют провести аналогичные тесты и с ней, чтобы убедиться в эффективности вакцины.

Вакцина Pfizer/BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения

Сообщалось о нескольких случаях тяжелых аллергических реакций после использования вакцины в Великобритании и США.

В Американском колледже аллергии заявили, что у людей с "обычной" аллергией на лекарства, продукты питания, ингалянты, насекомых и латекс вероятность аллергической реакции на введение вакцины Pfizer/BioNTech не выше, чем у всего остального населения.

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Вадим Ребрина

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