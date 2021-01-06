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Британский штамм коронавируса зафиксировали в 40 странах – ВОЗ

06.01.2021, 07:01
Британский штамм коронавируса зафиксировали в 40 странах – ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Чириков/ЕРА

Штамм коронавируса VOC-202012/01, который впервые обнаружили в Великобритании, обнаружили в 40 других странах и территориях по состоянию на 5 января. Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения.

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Как сообщается, эти 40 стран входят в пять из шести макрорегионов ВОЗ. Британский штамм в них обнаружен в небольшом количестве случаев.

Также отмечается, что штамм коронавируса 501Y.V2 (впервые обнаружен в ЮАР) выявили в шести других странах и территориях.

В ВОЗ пишут, что по данным предварительных исследований британский штамм имеет повышенную распространяемость, но не влияет на тяжесть течения болезни. Власти Великобритании и ЮАР проводят дальнейшие исследования для оценки свойств штаммов.

В целом, по данным организации в мире третью неделю подряд регистрируют более 4 млн новых заболевших COVID-19, а число новых случаев смерти увеличилось на 3% до 76 000. В ВОЗ не заявляют о связи между этими цифрами и циркуляцией новых штаммов коронавируса.

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Марк Сировой
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Великобритания ВОЗ коронавирус COVID-19 штамм VOC-202012/01

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