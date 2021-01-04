Британия вводит новый локдаун: Джонсон предупредил о "самых тяжелых неделях"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом объявил о новом жестком локдауне в стране, который начнется в полночь. Об этом сообщает BBC.

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Джонсон сказал, что предстоящие недели будут "самыми тяжелыми". Вместе с тем премьер добавил, что, по его мнению, страна вступает в "последнюю фазу борьбы".

В понедельник в Британии зарегистрировано более 50 000 новых случаев COVID. Седьмой день подряд показатель не опускается ниже этой цифры.

С завтрашнего дня жители Британии не могут покидать свои дома за исключением серьезных причин, таких как получение медпомощи, покупка продуктов питания, физические упражнения и работа для тех, кто не может делать это из дома.

Все школы и колледжи переходят на дистанционное обучение как минимум до февраля. Летние экзамены отменяются. Детские сады продолжат работать.

Рестораны могут предлагать доставку еды, но алкоголь на вынос будет запрещен.

Открытые спортивные площадки будут закрыты, любительские командные виды спорта — запрещены.

Люди могут встречаться с одним человеком из другой семьи для прогулок на свежем воздухе.

Джонсон выступил после того, как главные медицинские работники Великобритании рекомендовали повысить уровень угрозы до пяти – это самый высокий уровень.

Они предупредили о "существенном риске перегрузки медицинской системы" в нескольких районах в течение ближайшего 21 дня. В NHS говорят, что больницы находятся в "критической точке" и что необходимы "немедленные и решительные действия".

В декабре 2020 года в Англии обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее уже известного. Однако нет данных о том, что он более смертельный или не реагирует на вакцину.

4 января Британия первой в мире начала вакцинировать население недорогой и легкой в обращении "оксфордской" вакциной от COVID-19

Вадим Ребрина

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