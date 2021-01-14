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Том Хэнкс будет вести шоу инаугурации Байдена – в программе выступления ряда звезд

14.01.2021, 07:45
Том Хэнкс будет вести шоу инаугурации Байдена – в программе выступления ряда звезд - Фото
Том Хэнкс (фото - ЕРА)

Актер Том Хэнкс будет ведущим телепередачи "Celebrating America", посвященной инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Об этом пишет Associated Press

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Сообщается, что шоу-программа будет показана в прайм-тайм, а среди приглашенных знаменитостей – исполнители Деми Ловато, Джастин Тимберлейк, Ант Клемонс, а также Джон Бон Джови. 

Помимо этого, Тимберлейк и Клемонс заявили, что выступят со своей новой песней – "Better Days". 

The Hollywood Reporter отмечает, что шоу будут транслировать телеканалы ABC, CBS, NBC, CNN и MSNBC. Также эфир можно будет посмотреть в YouTube, Amazon Prime Video, Twitch и NewsNOW от Fox.

  • Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. В Конгрессе США призвали американцев не ехать на нее из-за карантинных ограничений. 

Станислав Стороженко
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