Отмена запрета Трампа и защитные маски. В США обнародовали темы пяти первых указов Байдена
17.01.2021, 13:45
Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)
В свой первый день после вступления в должность избранный президент США Джо Байден подпишет ряд указов – одни будут "более содержательными", другие – "чисто символическими", пишет The Straitstimes.
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В частности, Байден планирует:
- Отменить скандальный запрет на иммиграцию беженцев из мусульманских стран в США, введенный ранее Дональдом Трампом.
- Повторно присоединиться к Парижскому соглашению по климату, из которого Соединенные Штаты вышли в ноябре 2020 года.
- Сделать ношение масок для защиты от коронавируса обязательным.
- Расширить общенациональные ограничения на выселение и отчуждение имущества из-за пандемии COVID-19.
- Воссоединить разлученных детей с семьями, находящимися за границей.
- 9 ноября 2020 года в команде Байдена рассказали о его планах на посту президента Соединенных Штатов.
- 9 декабря избранный президент озвучил свой план по борьбе с COVID-19 – 100 млн прививок за 100 дней.
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