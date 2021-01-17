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Отмена запрета Трампа и защитные маски. В США обнародовали темы пяти первых указов Байдена

17.01.2021, 13:45
Отмена запрета Трампа и защитные маски. В США обнародовали темы пяти первых указов Байдена - Фото
Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

В свой первый день после вступления в должность избранный президент США Джо Байден подпишет ряд указов – одни будут "более содержательными", другие – "чисто символическими", пишет The Straitstimes.

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В частности, Байден планирует:

  1. Отменить скандальный запрет на иммиграцию беженцев из мусульманских стран в США, введенный ранее Дональдом Трампом.
  2. Повторно присоединиться к Парижскому соглашению по климату, из которого Соединенные Штаты вышли в ноябре 2020 года.
  3. Сделать ношение масок для защиты от коронавируса обязательным.
  4. Расширить общенациональные ограничения на выселение и отчуждение имущества из-за пандемии COVID-19.
  5. Воссоединить разлученных детей с семьями, находящимися за границей.

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Дарья Мостовая
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