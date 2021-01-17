Отмена запрета Трампа и защитные маски. В США обнародовали темы пяти первых указов Байдена

В свой первый день после вступления в должность избранный президент США Джо Байден подпишет ряд указов – одни будут "более содержательными", другие – "чисто символическими", пишет The Straitstimes.

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В частности, Байден планирует:

Отменить скандальный запрет на иммиграцию беженцев из мусульманских стран в США, введенный ранее Дональдом Трампом. Повторно присоединиться к Парижскому соглашению по климату, из которого Соединенные Штаты вышли в ноябре 2020 года. Сделать ношение масок для защиты от коронавируса обязательным. Расширить общенациональные ограничения на выселение и отчуждение имущества из-за пандемии COVID-19. Воссоединить разлученных детей с семьями, находящимися за границей.

9 ноября 2020 года в команде Байдена рассказали о его планах на посту президента Соединенных Штатов.

9 декабря избранный президент озвучил свой план по борьбе с COVID-19 – 100 млн прививок за 100 дней.

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Дарья Мостовая

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