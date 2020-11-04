США завершили процедуру выхода из Парижского соглашения по климату. Возможно, ненадолго

Джо Байден пообещал присоединиться к соглашению в случае своего избрания

Сегодня, 4 ноября, Соединенные Штаты Америки завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает Reuters.

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Соперник Трампа от демократов Джо Байден пообещал присоединиться к соглашению в случае своего избрания.

Выход из Парижского климатического соглашения – одно из обещаний Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Тогда нынешний глава Белого дома заявил, что участие США в этой договоренности экономически невыгодна и может привести к потере рабочих мест, снижению зарплат, закрытию фабрик и финансовым потерям американцев.

Указ об этом Трамп подписал летом 2017 года. В ноябре 2019-го Вашингтон сообщил ООН о начале процедуры выхода.

Парижскую хартию по климату подписали 197 стран в декабре 2015 года. Цель документа – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в XIX веке. Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года.

США стали первой страной, которая вышла из соглашения. Госдепартамент при этом заявлял, что не исключает возвращения страны к выполнению условий Парижского соглашения, если получится договориться о более выгодных условиях для Вашингтона.

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Наталия Медведева

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