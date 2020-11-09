В команде Байдена рассказали о его планах на посту президента – BBC

Решения избранного главы Белого дома во многом направлены на изменение курса, заложенного 45-м президентом Дональдом Трампом, пишет служба Би-би-си

В команде избранного президента США Джозефа Байдена рассказали о его первых решениях, которые планируется принять в переходной период – они направлены на изменение политики действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC.

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Как пишет агентство, Байден намерен вернуть США в Парижское климатическое соглашение, из которого страна вышла четвертого октября. Помимо этого, он хочет отменить решение Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения.

Сообщается, что избранный глава Белого дома может отменить запрет на въезд граждан из некоторых мусульманских стран, а также восстановить политику эпохи президентства Барака Обамы по предоставлению иммиграционного статуса нелегалам, которые въехали в США в детстве.

ВВС пишет, что проблема расовой напряженности "стала камнем преткновения в политике Трампа": демократ же якобы стремится сделать борьбу с расизмом центральной задачей своей администрации.

В его планах принятие мер для упрощения доступа темнокожих и меньшинств к недорогому жилью, отмечает источник. Также сообщается, что он намерен делать больше для сокращения финансового расового неравенства через Федеральную резервную систему.

Кроме этого, пишет источник, Байден хочет реформировать полицейскую систему США – в его планах создать национальную комиссию по надзору за полицией. Также Байден якобы намерен сократить количество заключенных в США (более двух миллионов человек, – ВВС) и уделять больше внимания "искуплению и реабилитации осужденных".

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

Байден заявил о намерении ввести в США обязательное ношение защитных масок – борьба с COVID-19 станет одним из его первых шагов будущей каденции.

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Станислав Стороженко

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