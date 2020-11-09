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Байден планирует заставить жителей США носить маски

09.11.2020, 09:55
Байден планирует заставить жителей США носить маски - Фото
Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Лидер демократов пообещал подключить к этому вопросу губернаторов и мэров по всей стране

Избранный президент США Джо Байден намерен ввести в стране обязательное ношение защитных масок – это станет одним из его первых шагов будущей президентской кампании, передает Fox News.

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В предвыборном штабе Байдена заявили, что тот в ближайшее время планирует обзвонить губернаторов и мэров крупных городов с призывом обязать население носить маски в общественных местах.

Новоизбранный президент отметил, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, а ношение масок пока остается обязательным только в 20 штатах.

Также Байден заявил, что если губернаторы не пойдут ему навстречу в этом вопросе, то он будет обращаться с просьбами к мэрам конкретных городов.

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Дарья Мостовая
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