"У людей должна быть свобода": Трамп пообещал не заставлять носить маски

В то же время главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи посоветовал губернаторам штатов напротив усилить контроль за ношением защитных масок

Президент США Дональд Трамп пообещал, что не будет заставлять американцев носить маски для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. Это обещание прозвучало после того, как главный инфекционист страны Энтони Фаучи призвал власти штатов "как можно сильнее" убеждать людей в необходимости их ношения, сообщает ВВС.

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Фаучи добавил, что носить маски очень важно и все обязательно должны применять их в общественных местах. Губернаторы многих штатов последовали совету главного эпидемиолога США и обязали жителей появляться в публичных местах только в маске, а не делать это по собственному усмотрению.

Президент же Соединенных Штатов, ранее согласившийся с ношением защитных масок, теперь выступил категорически против них, заявив, что у людей "должна быть определенная свобода".

Согласно данным Worldometers, в США наблюдается самый высокий уровень заражения коронавирусом. Всего за время пандемии им заразились 3 770 012 американцев, а ежедневный прирост заболевших составляет около 70 000 новых пациентов.

В июне Всемирная организация здравоохранения изменила свои рекомендации по ношению масок и порекомендовала носить их в общественных местах, где трудно соблюдать социальную дистанцию.

12 июля Трамп впервые за время эпидемии появился на публике в защитной маске - фото, видео.

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Дарья Мостовая

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