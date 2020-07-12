Трамп впервые появился в защитной маске на публике - фото и видео

Президент США Дональд Трамп около четырех месяцев игнорировал ношение защитной маски. Вчера он наконец-то публично появился в ней

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии нового коронавируса появился на публике в защитной маске. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я думаю, это здорово - носить маску. Я никогда не был против масок, но я действительно считаю, что всему свое время и место", - заявил Трамп, хотя ранее он несколько месяцев публично игнорировал использование средств индивидуальной защиты.

WATCH: President Donald Trump wears a mask during a scheduled visit to the Walter Reed National Military Medical Center, a rare instance of doing so publicly as #coronavirus cases continue to pile up in the U.S. pic.twitter.com/Ksz3vQOryn — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) July 11, 2020

Вчера Трамп отправился в военный госпиталь имени Уолтера Рида около Вашингтона, где встретился с ранеными военными и медработниками, ухаживающими за пациентами с коронавирусом.

CNN сообщает, что носить маску Трампа просили его помощники, призывавшие показать пример своим сторонникам.

Трамп в начале вспышки высказывался о возможной опасности COVID-19 весьма скептически.

Он обвинил организацию в том, что она якобы распространяла китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям пандемии коронавируса. 8 июля сообщалось , что Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.