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Трамп впервые появился в защитной маске на публике - фото и видео

12.07.2020, 08:15
Трамп впервые появился в защитной маске на публике - фото и видео - Фото
Дональд Трамп впервые появился на публике в защитной маске (Фото - EPA - Chris Kleponis)

Президент США Дональд Трамп около четырех месяцев игнорировал ношение защитной маски. Вчера он наконец-то публично появился в ней

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии нового коронавируса появился на публике в защитной маске. Об этом сообщает CNN.

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"Я думаю, это здорово - носить маску. Я никогда не был против масок, но я действительно считаю, что всему свое время и место", - заявил Трамп, хотя ранее он несколько месяцев публично игнорировал использование средств индивидуальной защиты.

Вчера Трамп отправился в военный госпиталь имени Уолтера Рида около Вашингтона, где встретился с ранеными военными и медработниками, ухаживающими за пациентами с коронавирусом. 

CNN сообщает, что носить маску Трампа просили его помощники, призывавшие показать пример своим сторонникам. 

  • Трамп в начале вспышки высказывался о возможной опасности COVID-19 весьма скептически.
  • 8 июля сообщалось, что Трамп направил в Конгресс уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Он обвинил организацию в том, что она якобы распространяла китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям пандемии коронавируса.
Владислав Сердюк
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