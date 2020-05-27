"Это стоило людям жизни". Байден назвал Трампа глупцом за отказ носить маску

Джо Байден (Скриншот видео Global News/Youtube)

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден назвал своего соперника-республиканца Дональда Трампа "абсолютным глупцом" за то, что тот он не носил защитную маску во время серии недавних общественных мероприятий в США, заявив, что отсутствие у Трампа лидерства в этом вопросе "стоило людям жизни". Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение о том, носить ли защитную маску на публике, стало предметом общенациональной политической дискуссии, в которой два кандидата в президенты приняли противоположные точки зрения.

Сообщается, что появление Байдена в День памяти в маске на открытом воздухе привлекло внимание Трампа, который ретвитнул изображение Байдена на мероприятии с комментарием: "Это может помочь объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике".

Президент США отказывается надевать маску перед камерами на общественных мероприятиях, в том числе и в День памяти.

"Он глупец, абсолютный глупец, если говорит такое. Каждый сведущий доктор в мире говорит, что вы должны носить маску в толпе", – сказал Байден в сюжете CNN.

Байден назвал поведение Трампа "мачистским" и "ложно-мужским" и считает, что это стоило людям жизни, которые склонны следовать примеру лидера.

По состоянию на 27 мая в США зарегистрировано 1 736 744 случая заражения коронавирусом, умерли 101 470 человек, выздоровели 483 092.

19 мая сообщалось, что Трамп полторы недели принимает лекарство с недоказанной эффективностью против COVID-19 – гидроксихлорохин, он же плаквенил.

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