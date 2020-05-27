Конфликт с Twitter. Трамп угрожает закрытием соцсетей

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении регулировать социальные сети. Те соцести, которые не поддадутся регулированию, он пообещал "закрывать". Об этом он заявил в Twitter.
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"Республиканцы чувствуют, что социальные сети полностью душат голоса консерваторов. Мы будем их регулировать, или закрывать, если у нас не получится", - написал Трамп.
Также президент США обвинил соцсети в манипуляциях во время президентских выборов 2016 года с целью обеспечить победу экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.