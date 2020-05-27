Конфликт с Twitter. Трамп угрожает закрытием соцсетей

Дональд Трамп (фото — EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении регулировать социальные сети. Те соцести, которые не поддадутся регулированию, он пообещал "закрывать". Об этом он заявил в Twitter.

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"Республиканцы чувствуют, что социальные сети полностью душат голоса консерваторов. Мы будем их регулировать, или закрывать, если у нас не получится", - написал Трамп.

Также президент США обвинил соцсети в манипуляциях во время президентских выборов 2016 года с целью обеспечить победу экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

26 апреля Трамп обвинил прессу во враждебности и заявил, что может отказаться от ежедневных брифингов.

Трамп заявил, что Twitter " вмешивается в выборы" и " ущемляет свободу слова". 27 мая сообщалось, что Twitter пометил пост Трампа как фейк.вмешиваетсяущемляет