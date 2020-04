Трамп обвинил прессу во враждебности и может отказаться от ежедневных брифингов

Брифинги с прессой не стоят потраченного времени и усилий, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В субботу 25 апреля Трамп не стал проводить ежедневный брифинг. Он обвинил американские медиа в том, что они задают только враждебные вопросы и отказываются точно передавать факты и правду.

"Они получают рейтинги, американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий!", - заявил Трамп.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!