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Трамп обвинил прессу во враждебности и может отказаться от ежедневных брифингов

Трамп обвинил прессу во враждебности и может отказаться от ежедневных брифингов - Фото
Дональд Трамп (Фото: Alex Edelman/EPA)
26.04.2020, 12:45

Президент США Дональд Трамп в субботу не провел ежедневный брифинг и заявил в Twitter, что это не стоит времени и усилий из-за враждебности медиа

Брифинги с прессой не стоят потраченного времени и усилий, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

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В субботу 25 апреля Трамп не стал проводить ежедневный брифинг. Он обвинил американские медиа в том, что они задают только враждебные вопросы и отказываются точно передавать факты и правду.

"Они получают рейтинги, американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий!", - заявил Трамп.

BBC отмечает, что президент США столкнулся с волной критики после того, как в четверг предположил, что для лечения коронавирусной инфекции могут быть использованы дезинфицирующие средства. Заявление вызвало замешательство даже среди сторонников Трампа.

Твит может подтверждать сообщения о том, что Трамп прекратит проводить пресс-конференции, поскольку они не поддерживают его популярность среди избирателей, считает корреспондент издания.

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Денис Юдин
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