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100 млн прививок за 100 дней. Байден озвучил свой план борьбы с COVID-19

09.12.2020, 19:29
100 млн прививок за 100 дней. Байден озвучил свой план борьбы с COVID-19 - Фото
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik/EPA)

100 миллионов американцев будут вакцинированы от COVID-19 в течение первых 100 дней после вступления в должность избранного президента США Джо Байдена. Об этом Байден заявил на брифинге в штате Делавэр, представляя свой план борьбы с пандемией коронавируса, передает Reuters.

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Избранный президент считает необходимым, чтобы Конгресс полностью профинансировал поставку вакцин на всю территорию Соединенных Штатов.

По словам Байдена, еще одним национальным приоритетом в первые 100 дней станет возвращение детей в школу.

"За 100 дней мы можем изменить течение болезни и изменить жизнь в Америке к лучшему, – сказал Байден, вступающий в должность 20 января. – Независимо от вашей точки зрения, носите маски 100 дней".

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Наталия Медведева
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