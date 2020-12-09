100 млн прививок за 100 дней. Байден озвучил свой план борьбы с COVID-19

100 миллионов американцев будут вакцинированы от COVID-19 в течение первых 100 дней после вступления в должность избранного президента США Джо Байдена. Об этом Байден заявил на брифинге в штате Делавэр, представляя свой план борьбы с пандемией коронавируса, передает Reuters.

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Избранный президент считает необходимым, чтобы Конгресс полностью профинансировал поставку вакцин на всю территорию Соединенных Штатов.

По словам Байдена, еще одним национальным приоритетом в первые 100 дней станет возвращение детей в школу.

"За 100 дней мы можем изменить течение болезни и изменить жизнь в Америке к лучшему, – сказал Байден, вступающий в должность 20 января. – Независимо от вашей точки зрения, носите маски 100 дней".

В начале декабря 2020-го мРНК-вакцина от Pfizer/BioNTech показала эффективность 95%. Первой ее использование одобрила Великобритания, второй – Бахрейн.

8 декабря в Великобритании стартовала программа вакцинации. Первые 800 000 доз получат люди старше 80 лет. Людей с сильной аллергией призвали пока воздержаться от прививок.

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Наталия Медведева

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