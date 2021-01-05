Сюр. В Кремле заявили, что Путин не выстрелит себе в ногу ради мести Украине

Российский президент Владимир Путин "не станет стрелять себе в ногу" для того, что "отомстить" Украине, которая после Майдана в 2013-2014 годах вырвалась из-под влияния Москвы. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву, одному из двух главных антиукраинских пропагандистов на российском ТВ наряду с Дмитрием Киселевым, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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Он согласился с высказыванием интервьюера о том, что Украина якобы ушла за некие красные линии. По его словам, "это страшно" и "трагедия для всей Европы", но, вместе с тем, "это сейчас как-то стерлось чуть-чуть и мы не склонны это [остро] воспринимать".

Пропагандист, в задачу которого входит на постоянной основе рассказывать российской аудитории ложь в духе "на Украине гражданская война", вновь озвучил этот фейк и спросил: раз Украина "перешла красные линии", то где реакция России.

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Песков заявил в ответ, что насчет этого Путин "продолжает работу с нашими визави: где-то жесткую, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию".

"[Но] стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, – это не его", – заверил секретарь Путина, комментируя политику Кремля по Украине.

Россия 1, где в том числе работает Соловьев, – гостелеканал РФ, один из основных ресурсов гибридной войны против Украины. По сути, один из видов информационных войск страны-оккупанта.

Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе устами Соловьева и его подельников в СМИ, что на Донбассе "гражданская война".

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Евгений Пилипенко

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