Депутат ОПЗЖ в облсовете Николаева поздравил с новым годом вместе с Путиным
Депутат Николаевского областного совета от ОПЗЖ Максим Невенчанный 31 декабря опубликовал в Facebook поздравление с Новым годом и проиллюстрировал его фотографией телеэкрана с изображением президента России Владимира Путина.
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В комментариях Невинчанный заявил, что "у нас нет столкновений с российскими вооруженными силами".
Эта публикация вызвала возмущенные комментарии украинцев. Некоторые пользователи ставили тэг СБУ и призывали правоохранителей обратить внимание на депутата.
3 января Невенчанный опубликовал еще одно сообщение, в котором назвал критические комментарии "тлеющими зловониями".
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