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Депутат ОПЗЖ в облсовете Николаева поздравил с новым годом вместе с Путиным

03.01.2021, 16:47
Депутат ОПЗЖ в облсовете Николаева поздравил с новым годом вместе с Путиным - Фото
Максим Невенчанный и Виктор Медведчук (Фото: facebook.com/nevenchannyy)

Депутат Николаевского областного совета от ОПЗЖ Максим Невенчанный 31 декабря опубликовал в Facebook поздравление с Новым годом и проиллюстрировал его фотографией телеэкрана с изображением президента России Владимира Путина.

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В комментариях Невинчанный заявил, что "у нас нет столкновений с российскими вооруженными силами".

Скриншот facebook.com/nevenchannyy

Эта публикация вызвала возмущенные комментарии украинцев. Некоторые пользователи ставили тэг СБУ и призывали правоохранителей обратить внимание на депутата.

3 января Невенчанный опубликовал еще одно сообщение, в котором назвал критические комментарии "тлеющими зловониями".

Скриншот facebook.com/nevenchannyy

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Наталия Медведева
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