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Лукашенко поделился своим новогодним желанием: Чтоб когда-нибудь народ сказал спасибо

31.12.2020, 16:00
Лукашенко поделился своим новогодним желанием: Чтоб когда-нибудь народ сказал спасибо - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Andrej Cukic/ЕРА)

Самопровзглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, какое у него есть желание на Новый год. По его словам, все, чего он хотел бы – это благодарности от народа, пишет местное госСМИ БелТа.

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"Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало – большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что когда-то беларусы будут говорить своим детям и внукам: "смотрите, мы это сделали", хотя сейчас все происходящее и кажется незначительным.

  • В ноябре главную елку Беларуси украсили в красно-зеленых тонах, а креативные беларусы добавили туда еще и Лукашенко: фото.

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Дарья Мостовая
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