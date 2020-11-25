Главную елку Минска украсят красно-зеленой подсветкой. Беларусы добавили туда Лукашенко

В этом году главную елку в столице Беларуси, Минске, решили подсветить новогодней гирляндой под цвет флага – сделав дерево красно-зеленым, сообщает издание Минск-Новости.

Но читатели пошли дальше, начав выкладывать в сеть вариации на тему новогодней елки, в том числе с портретом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

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"Большой брат следит за тобой", – подписали пользователи сети один из коллажей.

Дальше начали появляться и другие коллажи: елка в виде бутылки вина, елка с призывом к митингующим разойтись и "зашифрованная" елка.

19 ноября стало известно, что главная новогодняя елка в Украине будет искусственной и обойдется почти в два раза дороже, чем в 2019.

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Дарья Мостовая

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