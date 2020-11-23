"Убийца и мучитель". Беларуский архиепископ предал Лукашенко анафеме и отлучил от церкви

В православной автокефальной церкви заявили, что не могут оставаться в стороне, когда беларусы убивают друг друга

Глава беларуской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин во время службы в Торонто (Канада) отлучил самопровозглашенного президента Беларуси от церкви и предал его анафеме. Священник окрестил Александра Лукашенко "диктатором, убийцей и мучителем благочестивого беларуского народа", сообщает Радио Свабода.

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Бывший президент Александр Лукашенко предается анафеме, поскольку "творит беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси", говорится в тексте.

В церковном документе подчеркивается, что беларусы переживают сейчас непростое время, когда по приказу "самозванца Лукашенко, одержимого дьяволом, наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы<...>прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая заповеди".

По словам архиепископа, церковь не может оставаться в стороне, наблюдая геноцид своего народа. Поэтому было решено отлучить Лукашенко от церкви, провозгласив ему анафему и запретив приближаться к Тайнам Христовым.

Кроме того, Логин призвал всех, кто еще "служит сатанинской власти диктатора, не подчиняться преступным приказам, потому что в противном случае вас ждут проклятия ваших потомков в земной жизни и ад в небесной".

13 августа 2020 года РПЦ признала победу Лукашенко, а ПЦУ призвала беларусов бороться за автокефалию.

Впрочем, уже на следующий день глава БПЦ митрополит Павел извинился за поздравления с победой.

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Дарья Мостовая

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