Глава БПЦ митрополит Павел извинился за поздравления Лукашенко с победой

Экзарх московского патриарха в Беларуси призвал к общей молитве за незаконно задержанных

Глава Беларуского экзархата Русской православной церкви митрополит Павел извинился за преждевременные поздравления действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря БПЦ Сергея Лепина.

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"Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видеозаписи задержаний, они возмутили, запугали и расстроили его", - сказал Лепин.

Глава БПЦ призвал к молитвенной поддержке незаконно задержанных и обиженных. Такая общая молитва будет проходить ежедневно в 13:00 и будет сопровождаться шествием.

Также по информации росСМИ, Павел якобы обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие.

В то же время, государственное информационное агентство Беларуси БЕЛТА сообщает, что Павел призвал священников оставаться вне политики, всех беларусов - к мудрости и сдержанности, а также подчеркнул, что крестные ходы не должны использоваться в политических целях.

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Денис Юдин

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