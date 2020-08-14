Глава БПЦ митрополит Павел извинился за поздравления Лукашенко с победой
Экзарх московского патриарха в Беларуси призвал к общей молитве за незаконно задержанных
Глава Беларуского экзархата Русской православной церкви митрополит Павел извинился за преждевременные поздравления действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря БПЦ Сергея Лепина.
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"Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видеозаписи задержаний, они возмутили, запугали и расстроили его", - сказал Лепин.
Глава БПЦ призвал к молитвенной поддержке незаконно задержанных и обиженных. Такая общая молитва будет проходить ежедневно в 13:00 и будет сопровождаться шествием.
Также по информации росСМИ, Павел якобы обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие.
В то же время, государственное информационное агентство Беларуси БЕЛТА сообщает, что Павел призвал священников оставаться вне политики, всех беларусов - к мудрости и сдержанности, а также подчеркнул, что крестные ходы не должны использоваться в политических целях.
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