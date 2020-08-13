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РПЦ признала победу Лукашенко. ПЦУ призвала беларусов бороться за автокефалию

13.08.2020, 16:33
РПЦ признала победу Лукашенко. ПЦУ призвала беларусов бороться за автокефалию - Фото
Глава ПЦУ Епифаний (Фото: pomisna.info)

Митрополит Епифаний потребовал прекратить насилие и освободить задержанных невинных граждан Беларуси

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал беларусский народ защитить демократическое и независимое будущее своего государства и бороться автокефалию Церкви. Об этом он написал в Facebook.

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 В то же время беларусский филиал РПЦ "сердечно поздравил" Лукашенко с победой на выборах. Посланник Московского патриарха в Беларуси митрополит Павел (Пономарев) призвал людей воздержаться от "баррикад и митингов".

Митрополит Епифаний потребовал прекратить насилие и освободить задержанных невинных граждан Беларуси.

Предстоятель ПЦУ напомнил о совместной церковной и государственной истории украинского и беларусского народов и подчеркнул, что Православная церковь Беларуси имеет основания и право просить Матерь-Церковь о предоставлении томоса об автокефалии, когда на то будет ее желание.

Митрополит Епифаний пожелал беларусскому народу найти свой собственный ответ на вызовы, защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства.

"Приобщаю свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывает к немедленному прекращению насилия, освобождению тысяч невинно задержанных и проведению конструктивного диалога между руководством Беларуси и гражданским обществом для мирного выхода из кризиса", - добавил Епифаний.

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Наталия Медведева
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