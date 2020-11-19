UA

Главная елка страны будет искусственной и обойдется почти в два раза дороже – фото

19.11.2020, 13:17
Главная елка страны будет искусственной и обойдется почти в два раза дороже – фото - Фото
Проект главной елки страны на Софиевской площади (фото - Folk Ukraine/Facebook)

В этом году организаторы решили отказаться от концертов и фудкортов

Главная елка страны, которая будет стоять в Киеве на Софиевской площади, в этом году будет искусственной – на нее собираются потратить от 5 до 7 млн гривен. В прошлом году она стоила около 2,7 млн грн. Об этом сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, расходы на новогоднее дерево покрывают спонсоры и рекламодатели – из городского бюджета средства тратить не будут.

Добруцкий отметил, что на имя мэра пришло много обращений с просьбами не рубить столетнее дерево, а заменить его на искусственное. Именно поэтому было принято решение установить искусственную елку.

Под ней будет пенек площадью 100 квадратных метров. В нем планировалось разместить кафе, но из-за карантина от этой идеи отказались.

Организатор отметил, что в этом году не будет привычных для горожан празднований, а также фудкортов:

"Единственное что – мы отказались однозначно от фудкорта, где надо что-то готовить. Оставим что-то легкое, что можно за стеклом сделать и из окна подать – кофе, чай, какао, глинтвейн – это останется и будет в маленьких домиках. Возможно, еще будут сувениры немножко. Все остальное – концерты, празднование дня Святого Николая – на это все будет ограничение", – отметил Добруцкий. 

  • В прошлом и позапрошлом годах новогодние елки столицы входили в рейтинг самых красивых елок Европы. 

Читайте также: Впервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фото

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
киев новый год елка folk ukraine празднования

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме

Партнерский проектКак выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме
 