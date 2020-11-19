Главная елка страны будет искусственной и обойдется почти в два раза дороже – фото

В этом году организаторы решили отказаться от концертов и фудкортов

Главная елка страны, которая будет стоять в Киеве на Софиевской площади, в этом году будет искусственной – на нее собираются потратить от 5 до 7 млн гривен. В прошлом году она стоила около 2,7 млн грн. Об этом сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

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По его словам, расходы на новогоднее дерево покрывают спонсоры и рекламодатели – из городского бюджета средства тратить не будут.

Добруцкий отметил, что на имя мэра пришло много обращений с просьбами не рубить столетнее дерево, а заменить его на искусственное. Именно поэтому было принято решение установить искусственную елку.

Под ней будет пенек площадью 100 квадратных метров. В нем планировалось разместить кафе, но из-за карантина от этой идеи отказались.

Организатор отметил, что в этом году не будет привычных для горожан празднований, а также фудкортов:

"Единственное что – мы отказались однозначно от фудкорта, где надо что-то готовить. Оставим что-то легкое, что можно за стеклом сделать и из окна подать – кофе, чай, какао, глинтвейн – это останется и будет в маленьких домиках. Возможно, еще будут сувениры немножко. Все остальное – концерты, празднование дня Святого Николая – на это все будет ограничение", – отметил Добруцкий.

В прошлом и позапрошлом годах новогодние елки столицы входили в рейтинг самых красивых елок Европы.

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Станислав Стороженко

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