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25.12.2019, 18:49

Впервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фото

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Впервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фотоВпервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фотоВпервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фотоВпервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фото
Впервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фотоВпервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фотоВпервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фотоВпервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фото
Впервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фотоВпервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фотоВпервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фотоВпервые с момента аварии на ЧАЭС в Припяти установили елку: фото

На открытие елки приехали бывшие жители города

В Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году установили новогоднюю елку. Об этом сообщает корреспондент ZIK.

Елку установили возле одного из центральных зданий Припяти - дворца культуры "Энергетик".

Издание отмечает, что на открытие елки приехали бывшие жители города, которые украсили дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.

Сериал "Чернобыль" возглавил топ-10 сериалов 2019 года по версии AFI.

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Теги: чаэс, чернобыль, припять, новый год
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