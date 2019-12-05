"Чернобыль" возглавил топ-10 сериалов 2019 года по версии AFI

Фото: HBO

Американский институт киноискусства (AFI) выбрал топ-10 лучших фильмов и сериалов 2019 года. Об этом сообщает THR.

10 лучших фильмов

"1917"

"Ирландец"

"Прощание"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Достать ножи"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"Дело Ричарда Джуэлла"

"Однажды в Голливуде"

Специальный приз: "Паразиты"

10 лучших сериалов

"Чернобыль"

"Корона"

"Фосси/Вердон"

"Игра престолов"

"Поза"

"Наследники"

"Хранители"

"Невероятное"

"Вице-президент"

"Когда они нас увидят"

Специальный приз: "Дрянь"

Американский киноинститут (AFI) – независимая некоммерческая организация, основанная в 1967 году с целью сохранения наследия американского кинематографа. Ежегодно AFI выбирает 10 лучших фильмов и 10 лучших телесериалов.

Выбор AFI дает примерное представление, какие фильмы в итоге могут получить номинацию на премию Оскар в категории "Лучший фильм", так как предпочтения института и академии часто совпадают.