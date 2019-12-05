Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Чернобыль" возглавил топ-10 сериалов 2019 года по версии AFI

"Чернобыль" возглавил топ-10 сериалов 2019 года по версии AFI - Фото
Фото: HBO
05.12.2019, 22:12

Американский институт киноискусства выбрал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Американский институт киноискусства (AFI) выбрал топ-10 лучших фильмов и сериалов 2019 года. Об этом сообщает THR.

10 лучших фильмов

"1917"
"Ирландец"
"Прощание"
"Кролик Джоджо"
"Джокер"
"Достать ножи"
"Маленькие женщины"
"Брачная история"
"Дело Ричарда Джуэлла"
"Однажды в Голливуде"

Специальный приз: "Паразиты"

10 лучших сериалов

"Чернобыль"
"Корона"
"Фосси/Вердон"
"Игра престолов"
"Поза"
"Наследники"
"Хранители"
"Невероятное"
"Вице-президент"
"Когда они нас увидят"

Специальный приз: "Дрянь"

Американский киноинститут (AFI) – независимая некоммерческая организация, основанная в 1967 году с целью сохранения наследия американского кинематографа. Ежегодно AFI выбирает 10 лучших фильмов и 10 лучших телесериалов.

Выбор AFI дает примерное представление, какие фильмы в итоге могут получить номинацию на премию Оскар в категории "Лучший фильм", так как предпочтения института и академии часто совпадают.

Напишите нам
рейтинг сериал чернобыль
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 