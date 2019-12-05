"Чернобыль" возглавил топ-10 сериалов 2019 года по версии AFI

Американский институт киноискусства (AFI) выбрал топ-10 лучших фильмов и сериалов 2019 года. Об этом сообщает THR.
10 лучших фильмов
"1917"
"Ирландец"
"Прощание"
"Кролик Джоджо"
"Джокер"
"Достать ножи"
"Маленькие женщины"
"Брачная история"
"Дело Ричарда Джуэлла"
"Однажды в Голливуде"
Специальный приз: "Паразиты"
10 лучших сериалов
"Чернобыль"
"Корона"
"Фосси/Вердон"
"Игра престолов"
"Поза"
"Наследники"
"Хранители"
"Невероятное"
"Вице-президент"
"Когда они нас увидят"
Специальный приз: "Дрянь"
Американский киноинститут (AFI) – независимая некоммерческая организация, основанная в 1967 году с целью сохранения наследия американского кинематографа. Ежегодно AFI выбирает 10 лучших фильмов и 10 лучших телесериалов.
Выбор AFI дает примерное представление, какие фильмы в итоге могут получить номинацию на премию Оскар в категории "Лучший фильм", так как предпочтения института и академии часто совпадают.