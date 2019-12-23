Чернобыль. Прототип главной героини раскритиковала сериал

Людмила Игнатенко в сериале Чернобыль (скриншот видео KARPOV Pro, YouTube)

Людмила, жена пожарного Василия Игнатенко, который погиб из-за облучения во время ликвидации пожара на ЧАЭС, рассказала, что создатели сериала "Чернобыль" не связались с ней до начала съемок. Об это она сообщила журналистами BBC News.

По словам Людмилы, с ней связались лишь после съемок. Позвонили из Москвы, сказали, что сняли фильм о ней, и предложили $3000. Она положила трубку, думая что это "какой-то фейк или развод".

"Конечно, (факт того, что это звонок с московского номера, - ред.) повлиял, потому что в нашей стране война, а мне звонят из России, с которой у нас идет конфликт", - поделилась Людмила.

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В компании НВО ее слова отрицают и заверяют, что связывались с ней до начала съемок.

Женщина рассказала, что после выхода сериала начались "атаки на ее квартиру", куда приходили много журналистов. Также она столкнулась с критикой. Ей говорили, что она "убила своего ребенка", когда сидела беременная в палате с облученным мужем.

"А как я могла бросить своего мужа, скажите мне? Я считала, что мой ребенок защищен во мне. Настолько мы были плохо обознанны, что такое радиация", - не сдерживая слез, говорит женщина.

Помимо того, она раскритиковала фильм за некоторые неточные эпизоды. В частности, за сцену с похоронами ее мужа. По словам Людмилы, она не держала его туфли в руках в тот момент.

Сериал "Чернобыль" спровоцировал туристический бум в Зоне отчуждения. Лента получила три премии "Эмми".

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