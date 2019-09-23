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Кино. Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

Кино. Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми" - Фото
Фрагмент сериала "Чернобыль" (фото - НВО)
23.09.2019, 07:51

Лента получила награды в категории лучший мини-сериал года, лучшая режиссура и лучший сценарий

Мини-сериал компании HBO "Чернобыль", который рассказывает о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС, получил три награды американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Фильм получил награды в категориях лучший мини-сериал года, обойдя в этой номинации "Побег из тюрьмы Дандемора" и "Острые предметы", а также - лучшая режиссура и лучший сценарий.

Награды получили режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин.

  • Главным фаворитом церемонии изначально был сериал "Игра престолов", который претендовал на награды в 32 номинациях. В итоге ему досталась "Эмми" за лучший драматический сериал.
  • 17 июля стало известно, что сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии ЭММИ.

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