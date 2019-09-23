Кино. Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

Мини-сериал компании HBO "Чернобыль", который рассказывает о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС, получил три награды американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Фильм получил награды в категориях лучший мини-сериал года, обойдя в этой номинации "Побег из тюрьмы Дандемора" и "Острые предметы", а также - лучшая режиссура и лучший сценарий.
Награды получили режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин.
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