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11.06.2019, 09:42

По местам съемок сериала "Чернобыль" запустят экскурсии

По местам съемок сериала "Чернобыль" запустят экскурсии - Фото
Одно из мест съемки сериала "Чернобыль" (фото: https://www.facebook.com/kyivtourism/posts)

Для туристов разработают несколько маршрутов

По местам съемок популярного мини-сериала "Чернобыль" от американского канала HBO запустят экскурсионные туры. Об этом сообщает пресс-служба Киевского управления туризма и промоции. 

В управлении пишут, что готовят несколько маршрутов: короткие и более продолжительные. Желающих будут водить по местам съемки сериала в Киеве и Чернобыльской зоне, гиды будут рассказывать истории о съемке эпизодов и информацию о локациях.

Ранее канал 1+1 сообщил, что будет показывать сериал. В России же заявили, что снимут свой "Чернобыль", где агент ЦРУ будет пытаться устроить диверсию на ЧАЭС.

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Теги: чернобыль, экскурсии
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