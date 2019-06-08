В РФ решили снять свой сериал о Чернобыле, с агентом ЦРУ

Алексей Мурадов (скриншот с видео)

Российский телеканал НТВ начал съемки собственного сериала о катастрофе на Чернобыльской АЭС. В нем будет фигурировать ЦРУ, агенты которого якобы проникли на станцию. Об этом сообщает ВВС Украина.

Режиссер сериала Алексей Мурадов заявил, что расскажет о том, "что на самом деле тогда произошло".

"Есть теория, что американцы проникли на Чернобыльскую станцию", - сказал он в интервью изданию одному из российских изданий.

По словам режиссера, некие историки не исключают, что в день взрыва на ЧАЭС на станции работал "агент иностранной разведки".

По информации издания The Hollywood Reporter, Минкульт РФ выделил на съемки сериала около 30 млн руб.

спех сериала "Чернобыль" о трагедии на ЧАЭС в 1986 году, снятый каналом HBO, увеличил поток туристов в Чернобыльскую зону на 30-40%