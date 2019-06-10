Украинский телеканал покажет сериал "Чернобыль" от HBO: видео

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Мини-сериал будут показывать в течение трех дней

Украинский телеканал 1+1 покажет мини-сериал "Чернобыль" от американской телевизионной сети HBO. Об этом сообщается в анонсе, опубликованном телеканалом.

"Сериал "Чернобыль" стал событием года международного уровня и еще до завершения съемок возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен IMDb, оставив позади "Игру престолов", - отмечает телеканал.

Сериал описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто получил самое сильное радиоактивное облучение.

Съемки проекта проходили на территории Киева, Припяти и Литвы.

Как уточняет издание Новое время, пятисерийный проект от НВО будет в эфире телеканала в течение трех дней - 18, 19 и 20 июня – в 20:45.

31 мая в интернете появился официальный саундтрек к американскому сериалу "Чернобыль".

4 июня HBO выпустил последний, пятый эпизод мини-сериала.

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Теги: сериал, hbo, чернобыль
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