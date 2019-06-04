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04.06.2019, 12:57

Кино. Вышла последняя серия сериала "Чернобыль" от HBO

Кино. Вышла последняя серия сериала "Чернобыль" от HBO - Фото
Фото: HBO

Вчера вышел пятый и последний эпизод сериала

Вчера, 3 июня, телесеть HBO выпустила пятую серию сериала о катастрофе на ЧАЭС "Чернобыль".

"Валерий Легасов (Джаред Харрис), Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) и Ульяна Хомьюк (Эмили Уотсон) рискуют своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле", - сообщает HBO в подписи к подкасту о последней серии в Youtube. В серии создатели также попытались ответить на вопрос, почему катастрофа вообще произошла.

Это пятый и последний эпизод сериала. Он вышел под названием "Вечная память".

Официальный трейлер сериала: 

Ранее сегодня сообщалось, что режиссер сериала "Чернобыль" Крэйг Мейзин создал образ физика-ядерщика и главы правительственной комиссии СССР по ликвидации последствий аварии Ульяны Хомьюк в честь двух американок украинского происхождения. 

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Теги: сериал, hbo, чернобыль, пятая серия
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