Кино. Вышла последняя серия сериала "Чернобыль" от HBO

Фото: HBO

Вчера, 3 июня, телесеть HBO выпустила пятую серию сериала о катастрофе на ЧАЭС "Чернобыль".

"Валерий Легасов (Джаред Харрис), Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) и Ульяна Хомьюк (Эмили Уотсон) рискуют своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле", - сообщает HBO в подписи к подкасту о последней серии в Youtube. В серии создатели также попытались ответить на вопрос, почему катастрофа вообще произошла.

Это пятый и последний эпизод сериала. Он вышел под названием "Вечная память".

Официальный трейлер сериала:

Ранее сегодня сообщалось, что режиссер сериала "Чернобыль" Крэйг Мейзин создал образ физика-ядерщика и главы правительственной комиссии СССР по ликвидации последствий аварии Ульяны Хомьюк в честь двух американок украинского происхождения.

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