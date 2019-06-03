В сериале "Чернобыль" за 1986-й нашли "привет из будущего": фото

Скриншот из видеозаписи

В одном из эпизодов художественного сериала "Чернобыль" американского канала HBO пользователь Facebook Sergey Doda увидел "привет из будущего".

В четвертой серии в Голосеевском районе Киева около библиотеки Вернадского (которая в сериале - московская библиотека) видно памятник ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Спецпроект LIGA.net: Ядерный рубикон. Основное об аварии на ЧАЭС

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Этот памятник установили в Киеве к 26 апреля 2011 года:

Фото: BSveta / mapio.net

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции вследствие расплавления активной зоны реактора произошел взрыв. Выбросы нуклидов привели к самой масштабной радиационной аварии в истории атомной энергетики. В 2019-м вышел сериал НВО об этой катастрофе. Его саундтрек.

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