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03.06.2019, 09:39

В сериале "Чернобыль" за 1986-й нашли "привет из будущего": фото

В сериале "Чернобыль" за 1986-й нашли "привет из будущего": фото - Фото
Скриншот из видеозаписи

В сериале, где показаны события того года, когда произошла авария на ЧАЭС, увидели конструкцию из 2011 года

В одном из эпизодов художественного сериала "Чернобыль" американского канала HBO пользователь Facebook Sergey Doda увидел "привет из будущего".

В четвертой серии в Голосеевском районе Киева около библиотеки Вернадского (которая в сериале - московская библиотека) видно памятник ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Спецпроект LIGA.netЯдерный рубикон. Основное об аварии на ЧАЭС

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Этот памятник установили в Киеве к 26 апреля 2011 года:

Фото: BSveta / mapio.net

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции вследствие расплавления активной зоны реактора произошел взрыв. Выбросы нуклидов привели к самой масштабной радиационной аварии в истории атомной энергетики. В 2019-м вышел сериал НВО об этой катастрофе. Его саундтрек.

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Теги: чаэс, сериал, чернобыль, киноляп, ликвидатор
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