"Начинаем тест". НВО показал кадры из сериала "Чернобыль" - видео

Американский кабельный телеканал HBO показал очередные кадры из мини-сериала "Чернобыль", который снят на основе реальных событий в апреле 1986 года и 6 мая 2019-го выйдет на экраны в США. В этот раз создатели и основные актеры коротко рассказывают о сюжете.

Съемки прошли год назад в Вильнюсе, а в июне 2018-го - в Киеве. Сценарист - Крэйг Мэзин, режиссер - Йохан Ренк ("Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы").

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Сериал состоит из 5 эпизодов, а нем показаны первые дни после взрыва реактора на ЧАЭС, изображена эвакуация жителей Припяти и ход спасательной операции. Главные герои попытаются объяснить, почему случилась катастрофа.

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Британский актер Джаред Харрис сыграл роль физика-ядерщика Валерия Легасова, который одним из первых осознал масштабы катастрофы. Шведскому актеру Стеллану Скарсгарду досталась роль заместителя председателя Совмина СССР Бориса Щербины Третья сюжетная линия - история советского физика-ядерщика Ульяны Хомюк, вымышленного персонажа, которая хочет узнать причины взрыва.

Первый тизер к мини-сериалу "Чернобыль" показали 11 марта, трейлер - 28 марта.

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции вследствие расплавления активной зоны реактора произошел взрыв. Выбросы нуклидов привели к самой масштабной радиационной аварии в истории атомной энергетики.

Видео: НВО