Кино. HBO показал трейлер сериала "Чернобыль": видео

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Премьера сериала состоится в мае этого года

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Американский телеканал HBO обнародовал трейлер к сериалу "Чернобыль", который посвящен аварии на аэтомной электростанции в Украине. Премьера сериала состоится в мае этого года.

Сериал будет состоять из 5 эпизодов, премьера первого запланирована на 6 мая этого года.

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Британский актер Джаред Харрис сыграет роль физика-ядерщика Валерия Легасова, который одним из первых осознал масштабы катастрофы.

Шведскому актеру Стеллану Скарсгарду досталась роль заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Щербины.

Третья сюжетная линия - история советского физика-ядерщика Ульяны Хомюк, вымышленного персонажа, которая хочет узнать причины взрыва на четвертом энергоблоке ЧАЭС.

Спецпроект LIGA.net: Ядерный рубикон. Все самое главное об аварии на ЧАЭС 

Съемки проходили в апреле-мае 2018-го в Вильнюсе, а в июне того же года - в Киеве.

Первый тизер к мини-сериалу "Чернобыль" показали 11 марта.

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Теги: кино, сериал, чернобыль, hbo
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