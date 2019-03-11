Мини-сериал "Чернобыль": HBO выпустил первый трейлер - видео

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Премьера сериала запланирована на 6 мая

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Американский кабельний телеканал HBO показал первый трейлер мини-сериала "Чернобыль", созданного на основе реальных событий апреля 1986 года.

Ожидается, что в ленте речь пойдет о первых днях после взрыва реактора на ЧАЭС. Главные герои попытаются объяснить, почему случилась катастрофа.

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В сериале также покажут эвакуацию жителей Припяти и ход спасательной операции.

Съемки проходили в апреле-мае 2018-го в Вильнюсе, а в июне того же года - в Киеве.

По информации IMDb, в сериале будт пять эпизодов.

Премьера сериала запланирована на 6 мая 2019 года.

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Главные роли сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис и Джесси Бакли. Уотсон в фильме выступит в роли физика-ядерщика Ульяны Хомюк из правительственной комиссии СССР по ликвидации последствий аварии, а Скарсгард сыграет главу этой комиссии Бориса Щербину.

Сценарист - Крэйг Мэзин, режиссер - Йохан Ренк ("Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы").

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Теги: сериал, hbo, чернобыль, культура
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