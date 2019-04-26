33 года назад взорвался ядерный реактор на ЧАЭС: видео

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Авария на ЧАЭС - крупнейшая в своем роде в истории атомной энергетики, как по числу пострадавших от ее последствий, так и по экономическому ущербу

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Ровно 33 года назад, ночью 26 апреля 1986 года, на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции около города Припять произошла техногенная катастрофа: взрывы разрушили реактор, из-за чего в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ.

Реактор был уничтожен в течение трех секунд - в промежутке между 1 час 23 минуты 47 секунды и 1 час 23 минуты 50 секунды.

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Спецпроект LIGA.netЯдерный рубикон. Все самое главное об аварии на ЧАЭС

Принято считать, что взрыв был не ядерным, а химическим; скорее, он напоминал действие мощной "грязной бомбы", где основным поражающим фактором является радиоактивное заражение. 

Из 30-километровой зоны были эвакуированы более 115 000 человек - целый город Припять и более 150 поселков и сел. Около 600 000 принимали участие в ликвидации последствий аварии.

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Руководство СССР долго скрывало не только последствия аварии, но и сам ее факт; причем не только он других стран, но и от своих граждан.

В течение нескольких месяцев после катастрофы благодаря невероятным усилиям ликвидаторов разрушенный реактор удалось накрыть "саркофагом".

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Работу ЧАЭС полностью заглушили в конце 2000 года, а к зиме 2016-го саркофаг на 100 лет накрыли современным Новым безопасным конфайнментом.

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Видео: Chernobyl NPP, аудио - Aлександр Лис

 

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Теги: чаэс, радиация, чернобыль, припять, катастрофа, атомная энергетика
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