Опубликован саундтрек к сериалу "Чернобыль"

В интернете появился официальный саундтрек к американскому сериалу "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Все 13 композиций написала исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоттир (Hildur Guðnadóttir).

Гуднадоттир - классическая виолончелистка из Исландии, которая известна своим сотрудничеством с исполнителями, далекими от классического жанра, например, с финским минимал-техно дуэтом Pan Sonic, или британскими пионерами industrial-музыки Throbbing Gristle.

Она также написала музыку к фильмам "Убийца 2. Против всех", "Мария Магдалина", "Клятва" и другим.

Сейчас Гуднадоттир работает над саундтреком к фильму "Джокер" Тодда Филлипса.

25 мая телеканал HBO представил тизер пятой серии мини-сериала "Чернобыль" о взрыве атомного реактора в украинской Припяти