Кино. HBO показал, что будет в финале сериала "Чернобыль": видео

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Финальная серия выйдет в эфир 3 июня

Телеканал HBO представил тизер пятой серии мини-сериала "Чернобыль" о взрыве атомного реактора в украинской Припяти 26 апреля 1986 года. Видео опубликовано на официальном канале в YouTube

Финальная серия называется "Вечная память" (Vichnaya Pamyat). В последнем эпизоде авторы намерены показать причину взрыва и суд над теми, кого правительственная комиссия обвинила в катастрофе.

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Главные роли сыграли Эмили Уотсон (исполнил роль физика-ядерщика Ульяну Хомюк из правительственной комиссии СССР по ликвидации последствий аварии), Стеллан Скарсгард (глава этой комиссии Борис Щербина), Джаред Харрис и Джесси Бакли.

28 мая сообщалось, что "Чернобыль" занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base и обошел культовый сериал "Игра престолов".

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Теги: кино, сериал, чернобыль, тизер, пятая серия
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