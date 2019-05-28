"Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов IMDb

Мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base.
Сейчас десятка рейтинга лучших сериалов всех времен IMDb выглядит так:
В топ-20 вошли "Рик и Морти", "Сопрано", "Аватар: последний бомбардировщик".
Любой зарегистрированный посетитель IMDb может голосовать за фильмы, выставляя им рейтинг: от 1 (худший фильм) до 10 (шедевр) баллов.
Ранее поклонники сериала "Игра престолов" показали в сети реакцию полюбившихся актеров, когда те узнали судьбу их персонажей во время прочтения сценария.