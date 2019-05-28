Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 15:23

"Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов IMDb

"Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов IMDb - Фото
Фото: imdb.com

IMDb опубликовал рейтинг лучших сериалов всех времен

Мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base.

Сейчас десятка рейтинга лучших сериалов всех времен IMDb выглядит так:

  1. "Чернобыль" (9,7 — 52 тыс голосов)
  2. "Планета Земля II" (9,5 — 71 тыс)
  3. "Братья по оружию" (9,5 — 317 тыс)
  4. "Планета Земля" (9,4 — 147 тыс)
  5. "Во все тяжкие" (9,4 — 1,2 млн)
  6. "Игра престолов" (9,4 — 1,5 млн)
  7. "Наша Планета" (9,4 — 10 тыс)
  8. "Прослушка" (9,3 — 244 тыс)
  9. "Космос: Пространство и время" (9,3 — 95 тыс)
  10. "Голубая планета" (9,3 — 19 тыс)

В топ-20 вошли "Рик и Морти", "Сопрано", "Аватар: последний бомбардировщик".

Любой зарегистрированный посетитель IMDb может голосовать за фильмы, выставляя им рейтинг: от 1 (худший фильм) до 10 (шедевр) баллов.

Ранее поклонники сериала "Игра престолов" показали в сети реакцию полюбившихся актеров, когда те узнали судьбу их персонажей во время прочтения сценария. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: сериал, чернобыль, Игра престолов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 