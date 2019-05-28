Осторожно, спойлеры!
Поклонники сериала "Игра престолов" показали в сети реакцию полюбившихся актеров, когда те узнали судьбу их персонажей во время прочтения сценария. Подборка фрагментов опубликована в соцсетях.
Актер Кит Харингтон не сдержал слез, когда узнал, что Джон Сноу сделает с главной героиней - матерью драконов Дейенерис Таргариен.
Not gonna lie this is far more emotional than the actual scene itself. #GameOfThrones #TheLastWatch— MeryHeartSoo (@squishysoo00_) 27 травня 2019 р.
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Разгневанный исходом персонажа Вариса исполнитель роли Конлет Хилл выбросил сценарий. А убийство Короля Ночи, после битвы с которым погибли семь персонажей, вызвало овации актеров и съемочной группы.
The cast's reactions to learning Arya kills the Night King#TheLastWatch pic.twitter.com/KWLVeJKYG1— Jillian Sederholm (@JillianSed) 27 травня 2019 р.
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19 мая вышла финальная серия последнего сезона сериала "Игра престолов". На данный момент петицию разгневанных фанов о том, чтобы финальный сезон был переснят, подписали более 1,5 млн человек. Автор сценария высказался о финале сериала и сообщил, что продолжение "Игры престолов" уже написано, назвав дату выхода.
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