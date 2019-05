Осторожно, спойлеры!

Поклонники сериала "Игра престолов" показали в сети реакцию полюбившихся актеров, когда те узнали судьбу их персонажей во время прочтения сценария. Подборка фрагментов опубликована в соцсетях.

Актер Кит Харингтон не сдержал слез, когда узнал, что Джон Сноу сделает с главной героиней - матерью драконов Дейенерис Таргариен.

Not gonna lie this is far more emotional than the actual scene itself. #GameOfThrones #TheLastWatch



pic.twitter.com/C6YxgPD3sD