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21.05.2019, 15:57

Кино. Джордж Мартин - о финале "Игры престолов"

Кино. Джордж Мартин - о финале "Игры престолов" - Фото
Джордж Мартин (фото - EPA)

Автор не признался, когда будет окончание книги, но сказал, что продолжение будет отличаться от сериала

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Автор книги "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин рассказал, что продолжение романа будет не таким, как в сериале. Об этом он написал в своем блоге

"Есть персонажи, которые никогда не появлялись на экране, а есть такие, которые погибли в сериале, но все еще живут в книгах. Так что читатели узнают, что случилось с Джейн Пул, леди Стоунхарт, Пенни и ее свиньей, Арианной Мартелл и множеством других персонажей, как значительных, так и не очень, с которыми зрители никогда не имели возможности встретиться на экране", - пишет Мартин.

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Автор заверил, кто "никто не идет на пенсию". Сценаристы сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт будут работать над новым эпизодом "Звездных войн", а актеры - сниматься в других фильмах и телевизионных проектах. Сам Мартин сейчас работает в качестве продюсера над пятью проектами на канале HBO, двумя в Hulu, одним - на канале History.

"И я пишу. Зима уже близко, как я давно вам сказал... и так оно и есть. Ветра зимы опаздывают, я знаю, но все будет сделано. Я не буду говорить, когда, я пытался сделать это раньше, но я закончу, и тогда придет мечта весны", - добавил он. 

"Расставание - это такая сладкая скорбь, писал Бард. В следующие недели и месяцы я, возможно, буду публиковать свои любимые моменты создания этого шоу. Время от времени, когда у меня ностальгия. Но это только сейчас", - написал автор.

19 мая вышла финальная серия последнего сезона сериала "Игра престолов". Перед этим сообщалось, что петицию поклонников сериала о том, чтобы финальный сезон шоу был переснят, подписали более миллиона человек.

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Теги: сериал, Игра престолов, Джордж Мартин
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