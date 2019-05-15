Создатели "Игры престолов" снимут новый эпизод "Звездных войн"

Звездные войны

Создатели популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт снимут новый эпизод фантастической эпопеи "Звездные войны". Об этом директор кинокомпании Disney Роберт Айгер рассказал во время саммита MoffettNathanson Media, сообщает io9.

Ранее Disney сообщал, что Бениофф и Уайсс будут писать сценарий для всей трилогии, но пока Айгер подтвердил информацию о работе только над одной частью. Эпизод должен выйти в 2022 году.

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В начале мая кинокомпания The Walt Disney назвала даты выхода новой трилогии космической киносаги "Звездные войны". Вторая и третья части эпопеи должны выйти в 2024 и 2026 годах. Кроме того, сдвигаются даты премьер сиквелов фильма "Аватар 2".

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