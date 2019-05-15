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15.05.2019, 18:00

Создатели "Игры престолов" снимут новый эпизод "Звездных войн"

Создатели "Игры престолов" снимут новый эпизод "Звездных войн" - Фото
Звездные войны

Глава студии Disney рассказал, что новый фильм выйдет в 2022 году

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Создатели популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт снимут новый эпизод фантастической эпопеи "Звездные войны". Об этом директор кинокомпании Disney Роберт Айгер рассказал во время саммита MoffettNathanson Media, сообщает io9

Ранее Disney сообщал, что Бениофф и Уайсс будут писать сценарий для всей трилогии, но пока Айгер подтвердил информацию о работе только над одной частью. Эпизод должен выйти в 2022 году. 

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В начале мая кинокомпания The Walt Disney назвала даты выхода новой трилогии космической киносаги "Звездные войны". Вторая и третья части эпопеи должны выйти в 2024 и 2026 годах. Кроме того, сдвигаются даты премьер сиквелов фильма "Аватар 2".

Смотрите также: Вышел трейлер нового сезона культового "Черного зеркала": видео

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Теги: звездные войны, Игра престолов, эпизод
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