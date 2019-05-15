Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Премьера первой серии запланирована на 5 июня

Реклама
Реклама

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер к пятому сезону культового сериала-антологии "Черное зеркало" на своем канале в YouTube

Как сообщает сайт Variety, новый сезон будет состоять из трех серий, премьера первого эпизода состоится 5 июня. 

Реклама

В пятом сезоне снимаются Эндрю Скотт, игравший Мориарти в британском сериале "Шерлок", а также певица Майли Сайрус. 

"Черное зеркало" - британский телесериал-антология о влиянии медиа и технологий, созданный по сценарию Чарли Брукера.

Ранее сообщалось, что предпоследняя серия популярного сериала "Игра престолов" установила новый рекорд: ее посмотрели около 18,4 млн человек. 

Читайте также: Кино. Ученые выяснили секрет популярности "Игры престолов"

Отправить:
Распечатать:
Теги: Черное зеркало, трейлер, сериал, 5 сезон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Нардеп с удавкой грозил в Раде Майданом из-за Зеленского: видео
Нардеп с удавкой грозил в Раде Майданом из-за Зеленского: видео
СМИ показали роскошную квартиру супруги Зеленского в Крыму: видео
СМИ показали роскошную квартиру супруги Зеленского в Крыму: видео
"Уверены, что нам удастся". Вакарчук – о походе на выборы: видео
"Уверены, что нам удастся". Вакарчук – о походе на выборы: видео
ТЭК Окружной админсуд лишил Кабмин права назначать главу Нафтогаза
Собственник сети медцентров Добробут купит клинику Борис
Экономика Собственник сети медцентров Добробут купит клинику Борис
"Рынки сошли с ума". Тигипко объяснил, почему скупает активы
Экономика "Рынки сошли с ума". Тигипко объяснил, почему скупает активы
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Нардеп с удавкой грозил в Раде Майданом из-за Зеленского: видео
Нардеп с удавкой грозил в Раде Майданом из-за Зеленского: видео
СМИ показали роскошную квартиру супруги Зеленского в Крыму: видео
СМИ показали роскошную квартиру супруги Зеленского в Крыму: видео 13:37
"Уверены, что нам удастся". Вакарчук – о походе на выборы: видео
"Уверены, что нам удастся". Вакарчук – о походе на выборы: видео 13:23
Голос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фото
Голос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фото 12:05
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 