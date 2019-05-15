Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер к пятому сезону культового сериала-антологии "Черное зеркало" на своем канале в YouTube.

Как сообщает сайт Variety, новый сезон будет состоять из трех серий, премьера первого эпизода состоится 5 июня.

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В пятом сезоне снимаются Эндрю Скотт, игравший Мориарти в британском сериале "Шерлок", а также певица Майли Сайрус.

"Черное зеркало" - британский телесериал-антология о влиянии медиа и технологий, созданный по сценарию Чарли Брукера.

Ранее сообщалось, что предпоследняя серия популярного сериала "Игра престолов" установила новый рекорд: ее посмотрели около 18,4 млн человек.

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