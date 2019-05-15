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15.05.2019, 09:33

Кино. Ученые выяснили секрет популярности "Игры престолов"

Кино. Ученые выяснили секрет популярности "Игры престолов" - Фото

Сериал в полной мере удовлетворяет запросы зрителей, желающих чувствовать себя сопричастными к происходящему

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Во Франкфуртском университете прикладных наук объяснили, почему сериал "Игра престолов" столь широко популярен и вызывает привыкание. Об этом говорится в работе профессора информационных систем и бизнес-администрирования Клауса-Петера Эрнста, опубликованном на сайте университета. 

"Например, они (подобные телешоу - ред.) удовлетворяют классические потребности человека, такие как желание иметь друзей и чувство принадлежности", - отметил ученый. "Зрители рассматривают их (героев– ред.) как близких людей, в историях которых они чувствуют себя частицей целого", - уточнил он.

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Эрнст добавил, что в "Игре престолов" каждый может "найти для себя персонажа" и провести парралели со своей реальной жизнью, поскольку они наделены абсолютно разным набором качеств.

Также он считает, что отождествление себя себя с героями сериала способствует появлению зависимости от него.

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Последняя серия финала "Игры престолов" выйдет в конце недели. Ранее HBO показал тизер нового эпизода.

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Теги: наука, сериал, ученый, Игра престолов, популярность
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