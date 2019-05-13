Появился 17-секундный тизер финала "Игры престолов": видео

Американский канал НBO показал тизер шестого - завершающего - эпизода фэнтезийского сериала "Игра престолов", который выйдет на экраны в США вечером 19 мая (рано утром 20 мая по Киеву).

Финал эпопеи будет впечатляющим: 1 час 20 минут.

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В 17-секундном ролике видно Тириона Ланнистера, Арью Старк и, в конце, Дейнерис Таргариен.

Сегодня, 13 мая рано утром по киевскому времени, на экраны вышла предпоследняя серия финального сезона.

Game of Thrones - сверхпопулярный американский фэнтези-телесериал канала НВО, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года.

Ранее был опубликован полный список погибших персонажей во время битвы с Королем Ночи в третьей серии (осторожно, спойлер!).