Кино. Кто в Игре престолов погиб после боя с Королем Ночи: видео

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В третьей серии погибли семь персонажей

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В ночь на 29 апреля вышла третья серия финального восьмого сезона культового сериала "Игра престолов", после которой, судя по битве Винтерфел с мертвыми и Королем Ночи, поклонники не увидеть часть из полюбившихся персонажей. Об этом пишет Unilad

Серия стала рекордно длинной - 80 минут. Над сценами боя съемочная группа работала 55 дней.

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В третьей серии погибли семь персонажей:

Эдд Толлет - командующий Черным замком, исполнял обязанности лорда-командующего Ночным дозором. Погиб, защищая от мертвых друга Джона Сноу - Самвела Тарли.

Лианна Мормонт - глава дома Мормонт с Острова Медведя, младшая дочь Мейдж Мормонт, названная в честь Лианны Старк. Умерла, убив при этом великана.

Берик Дондаррион – молодой лорд из Дорнийских Марок, глава дома Дондаррионов. Пожертвовал собой ради спасения Пса и Арью Старк от восставших мертвецов.

Теон Грейджой – сын верховного лорда Железных островов Бейлона Грейджоя, воспитанник Эддарда Старка, единственный выживший сын и наследник лорда Железных островов Бейлона Грейджоя. Погиб в бою, защищая Брана Старка от меча Короля Ночи.

Сир Джорах – рыцарь в изгнании, бывший лорд Медвежьего острова, поклонник Дейнерис Таргариен. Защищал свою возлюбленную королеву Драконов Дейнерис Таргариен и был убит.

Мелисандра – жрица Владыки Света, заклинательница теней из Асшая, советница и наперсница Станниса Баратеона. Упала мертвой, сняв волшебное ожерелье после победы над темными силами.

Король Ночи – предводитель белых ходоков. Был убит Арией Старк, когда намеревался лишить жизни Брана Старка. С его смертью ушла и вся армия мертвецов.

Визерион - один из драконов Дейнерис Таргариен, назван в честь ее покойного брата. Ранее он перешел на сторону зла. Погиб следом после Короля Ночи, пытаясь убить Джона Сноу.

Премьера восьмого сезона состоялась 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. 

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Теги: Игра престолов, персонаж, третья серия
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