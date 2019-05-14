Киноляп. В "Игре престолов" нашли новую ошибку: фото, видео

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На этот раз недоразумение вышло с рукой Джеймса Ланнистера

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В популярном американском сериале "Игра престолов" обнаружили киноляп в предпоследней серии восьмого сезона. Об этом сообщает TMZ.

На опубликованном кадре видно, как Джеймс Ланнистер обнимает Серсею. При этом на ее спине отчетливо видна мужская правая рука. По сюжету, правую руку Джеймса отрубили еще в третьем сезоне и с тех пор он носит золотой протез.

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Некоторые предположили, что кадр отзеркален и на самом деле видна не правая, а левая рука, поскольку вторая конечность полностью скрыта рукавом. Но если вспомнить, на какой руке Серсея обычно носит массивное кольцо, то фото, где замечен киноляп, - не зеркальное отражение.

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Фото: Скриншот с видео

Это не первый киноляп. 6 мая вышла четвертая серия, в кадре которой на столе стоит стакан международной сети кафе Starbucks. Создатели сериала объяснили недоработку и отшутились всей командой вместе со Starbucks.

Шестая серия, которая станет заключительной в финальном сезоне сериала, выйдет на экраны в США вечером 19 мая (рано утром 20 мая по Киеву). Ранее HBO показал 17-секундный тизер нового эпизода.

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Теги: hbo, Игра престолов, киноляп, серсея, Джеймс Ланнистер
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