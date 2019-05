Стакан Starbucks. Авторы "Игры престолов" пояснили киноляп: видео

Телеканал HBO подтвердил, что в кадре четвертой серии восьмого сезона культового сериала "Игра престолов" случайно оказался стаканчик кофе. В интервью радиостанции WNYC продюсер сериала Берни Колфилд извинилась за киноляп.

Вчера, 6 мая, вышла четвертая серия финала "Игра престолов". Зрители заметили киноляп: на столе стоит стакан международной сети кафе Starbucks. Кадр со стаканом – на 17 минуте и 39 секунде серии. Когда план меняется – стакан исчезает.

По словам Колфилд, такое случается довольно редко, потому что реквизиторы "всегда стараются на все 1000%". Однако в ее Twitter появилось остроумное замечание.

"Как вы знаете, Вестерос (вымышленный континент в сериале и настоящий город в Швеции - ред.) был первым местом, где появились кофейни Starbucks", - подметила продюсер.

На самом деле история Starbucks Coffee началась в Сиэтле (США) в 1971 году.

В Twitter сериала на этот счет тоже появился шутливый пост. В нем сказано, что это действительно ошибка: "На самом деле Дейенерис (Эмилия Кларк) заказывала травяной чай".

"Мы, честно говоря, удивлены, что она заказала не Драконий Напиток", - отшутилась и сеть Starbucks, отметив, что в меню некоторых кофеен действительно есть такой напиток на основе манго, кокосового молока и кофеина.

If you want your coffee bend the knee. pic.twitter.com/32sHQ5wQ3j